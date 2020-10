Migliori Action Cam GoPro: quale comprare

In questa guida sempre aggiornata vi mostreremo quali sono le migliori action cam GoPro attualmente disponibili sul mercato. L’azienda statunitense è stata la prima a puntare su questa tipologia di dispositivi, acquistando una certa notorietà nel settore, ed è diventata in poco tempo un punto di riferimento grazie all’ottima qualità offerta sia in termini di riprese che di funzionalità. Sebbene sia stata tra le prime aziende a proporre prodotti di qualità e dal corpo impermeabile, le Action Cam GoPro soffrono molto la concorrenza di altri brand che propongono caratteristiche simili a prezzi decisamente più bassi. Sulle spalle di GoPro c’è quindi il compito di innovare ogni anno e alzare periodicamente l’asticella della qualità.

Come scegliere la miglior Action Camera GoPro

Affinché possiate scegliere la miglior GoPro per le vostre esigenze, è fondamentale stabilire un budget su cui mantenersi e capire quali siano le caratteristiche tecniche di cui non si può fare assolutamente a meno. Proprio perché le action cam sono pensate per le riprese più creative, è necessario considerare altri fattori oltre l’ampiezza e la qualità del sensore. Autonomia e dimensioni, infatti, sono altre due caratteristiche da prendere assolutamente in considerazione prima di scegliere una action cam GoPro.

Mods compatibili con GoPro HERO8 ed HERO9 Black

Come scegliamo per voi le migliori GoPro sul mercato? Ecco a voi i principali criteri che – abbinati alla nostra esperienza e alle nostre recensioni – ci permettono di indicarvi i migliori modelli disponibili all’acquisto.

Dimensioni e peso: una caratteristica comune a tutte le GoPro sono le dimensioni contenute , tuttavia affinché il dispositivo si riveli affidabile è necessario che questo abbia una buona qualità costruttiva ed impieghi materiali resistenti

una caratteristica comune a tutte le GoPro sono le , tuttavia affinché il dispositivo si riveli affidabile è necessario che questo abbia una ed impieghi Qualità delle riprese: fondamentali per video di alta qualità sono la risoluzione, il framerate e la stabilizzazione dell’immagine per riprese fluide e senza vibrazioni

fondamentali per video di alta qualità sono la risoluzione, il framerate e la per riprese fluide e senza vibrazioni Resistenza ad acqua e polvere: lavorare in zone pericolose può compromettere l’integrità della propria action cam, è dunque di fondamentale importanza tenere in considerazione le certificazioni per la resistenza ad acqua, polvere e immersioni

lavorare in zone pericolose può compromettere l’integrità della propria action cam, è dunque di fondamentale importanza tenere in considerazione le certificazioni per la Display, connettività e inquadratura: un display visibile sotto la luce del sole può fare la differenza durane le riprese all’aperto, così come il controllo remoto è fondamentale quando si vuole scattare a mano libera

Quale Actioncam GoPro comprare: la nostra selezione

La nuova lineup di action cam GoPro HERO è arrivata alla nona generazione, con la consueta versione Black, e con l’aggiunta di un’inedita GoPro Max, la nuova action cam 360 dell’azienda. Oltre a questi due modelli andremo a mostrarvi altri dispositivi che si contraddistinguono per le loro caratteristiche tecniche e le loro principali funzioni.

GoPro HERO9 Black

GoPro HERO9 Black è la nuova ammiraglia dell’azienda statunitense che, ancora una volta, si fa strada tra le migliori action camera sul mercato. Le novità introdotte su questo modello sono numerose ed importanti, prima fra tutte è la presenza di un nuovo schermo frontale che permette finalmente di avere una anteprima dell’inquadratura durante la registrazione. Il sensore da 20 MP ed ampiezza da 1/2,3″ è stato ulteriormente migliorato per restituire foto nitide e di qualità professionale. GoPro HERO9 Black è compatibile con il nuovo mod per obiettivi di MAX che permette di usufruire della stabilizzazione HyperSmooth Max, un nuovo sistema che migliora ulteriormente l’HyperSmooth 3.0 con funzione di allineamento con l’orizzonte, e della prospettiva grandangolare SuperView Max. La compatibilità è inoltre estesa a tutte le mod già introdotte con HERO8. Una grande novità è riservata anche per le riprese, GoPro HERO9 Black è infatti la prima action camera a registrare video in 5K a 30p (oltre ai più convenzionali 4K/2,7K/1440p/1080p) e slow motion in 8x (a 240 fps). All’introduzione della modalità HindSight, che permette di acquisire fino a 30s di riprese prima di avviare la registrazione, si affiancano il nuovo TimeWarp 3.0 per video temporizzati ed una batteria con il 30% in più di autonomia. GoPro HERO9 Black può anche essere acquistata a €379 con abbonamento GoPro.

GoPro HERO8 Black

GoPro HERO8 Black rimane dopo circa un anno una delle action camera più interessanti sul mercato, con un sistema di stabilizzazione HyperSmooth 2.0 infallibile e modalità TimeWarp 2.0 per alterare la velocità delle riprese. Molto interessante la possibilità di scegliere diverse lunghezze focali, ovviamente digitali, per conferire un look ancora più cinematografico ai video. All’interno del corpo che resiste alle immersioni fino a 10 m troviamo un sistema di registrazione dell’audio migliorato, stando a quanto riporta l’azienda sarà possibile attutire ulteriormente il fruscio del vento con il nuovo microfono anteriore. GoPro HERO8 Black ha introdotto con sé le nuove mod, degli accessori modulari che permettono di ampliare e migliorare le potenzialità del dispositivo. Tra i principali troviamo: un pannello touchscreen pieghevole, un flash impermeabile fino a 10 m dotato di diffursore e un modulo dotato di microfono direzionale e varie porte tra cui due USB-C.

GoPro Max

Tra le action cam 360 più in voga del momento troviamo GoPro Max, presentata assieme a HERO8 e nuova rappresentante dell’azienda in questo settore. Cosa distingue questo dispositivo da tutte le altre action cam 360? Sicuramente il sistema a 6 microfoni potenziato rispetto alle precedenti versioni e la possibilità di catturare video in 6K a 30 fps di altissima qualità dotati di stabilizzazione HyperSmooth Max. Tra le modalità appositamente sviluppate per GoPro Max troviamo TimeWarp Max per i time lapse e la modalità PowerPano in grado di catturare panoramiche a 270°. Il corpo è leggermente più ingombrante rispetto alle più tradizionali action cam ed è impermeabile fino a 5 m. I video catturati a 360° possono essere facilmente convertiti in riprese tradizionali con movimenti fluidi grazie alla modalità Reinquadratura e all’apposita applicazione GoPro.

GoPro HERO7 Black

Con il passare dei mesi e con l’introduzione dell’ottava generazione HERO7 Black è diventata un best-buy nella fascia dei €300. Funzionalità molto interessanti sono la stabilizzazione HyperSmooth e uno pannello touchscreen molto luminoso. A bordo troviamo un sensore da 12 MP ed è possibile registrare in 4K a 60 fps o in 1080p a 240 fps. Il design è molto robusto e garantisce impermeabilità fino a 10 m. Troviamo inoltre la possibilità di registrare video in slow motion 8x, timelapse e di trasmettere in diretta sui nostri social preferiti. GoPro HERO7 Black è provvista di WiFi e GPS e può essere gestita utilizzando controlli vocali. Tramite applicazione sarà possibile condividere istantaneamente le proprie riprese in diretta o come storie. Se ciò non bastasse, le foto possono essere ulteriormente arricchite di dettagli e di colori tramite un algoritmo di HDR che prevede la mappatura locale dei toni e la riduzione del rumore.

GoPro HERO (2018)

Verso la metà del 2018 l’azienda ha presentato una versione economica della GoPro. Sebbene le prestazioni e le funzioni siano paragonabili a quelle delle GoPro di quinta e sesta generazione, il prezzo di vendita è molto vantaggioso. Tra le caratteristiche principali di questa action cam entry-level ci sono il sensore da 10 MP stabilizzato elettronicamente e l’impermeabilità fino a 10 m. I video possono essere registrati in 1080p fino ad un massimo di 60fps. Come avrete potuto intuire, si tratta di un’ottima alternativa alla versione White della settima generazione di GoPro, che costa decisamente meno e permette ai meno esperti di affacciarsi al mondo delle action cam.

GoPro HERO7 White

Un’ottima alternativa alle action cam economiche può essere GoPro HERO7 White, anch’essa con più di un anno alle spalle ma ancora pronta a dare il meglio di sé. Il sensore da 10 MP permette di registrare video in 1080p a 60 fps stabilizzati elettronicamente, senza la tecnologia HyperSmooth presente sulla HERO7 Black. La differenza sostanziale sta nel fatto che la tradizionale EIS fornisce una stabilizzazione a 2 assi, mentre l’HyperSmooth stabilizza a 3 assi. Rimane l’impermeabilità fino a 10 m, il display touchscreen e la connettività WiFi che permette di comunicare con lo smartphone e addirittura condividere o trasmettere in diretta sui social le riprese.

