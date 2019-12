I migliori Tablet 10 pollici da comprare

In questa guida sempre aggiornata raccogliamo i migliori tablet 10 pollici disponibili attualmente sul mercato. Che sia per lavoro o per lo studio, un tablet spesso e volentieri può rappresentare una comodità difficilmente sostituibile da un PC o da uno smartphone proprio per le sue dimensioni contenute e la grande autonomia. Parliamo di dispositivi che permettono di organizzare la produttività quotidiana tenendo sempre sotto controllo email e file importanti e che possono rivelarsi ottimi anche per lo svago con la visione di film, la lettura e lo streaming di musica.

Prima di scegliere quale tablet acquistare è importante capire quali siano le caratteristiche che giocano un ruolo determinante in questa scelta. Aldilà della potenza del processore e del taglio di memoria espandibile sempre tramite Micro SD, fondamentali si rivelano essere dimensioni, peso, qualità dello schermo, autonomia e alcune killer feature che possono fare la differenza.

Dimensioni e peso

Se si è alla ricerca di un dispositivo comodo allora peso e dimensioni saranno fondamentali. Solitamente si tratta di caratteristiche tra loro proporzionali. All’aumentare delle dimensioni dovrebbe, in generale, aumentare il peso. Un tablet grande, con una buona diagonale però è fondamentale per la visualizzazione della maggior quantità di contenuto possibile. La giusta via di mezzo è sicuramente rappresentata da uno di quei dispositivi in cui le varie aziende concentrano tutta la loro tecnologia.

Display

Lavorare su un display a bassa risoluzione o con una diagonale troppo piccola sforza la vista, rallenta la lettura e in generale non è il massimo se si prevedono lunghe sessioni di scrittura o di studio. Diagonale ampia, buona luminosità e risoluzione cambiano totalmente l’esperienza d’uso senza costringere continuamente ad aumentare le dimensioni del contenuto o a piegarsi per avvicinarsi allo stesso.

Processore e RAM

Un buon processore e una RAM adeguata sono la chiave per realizzare quello che serve. Inutile pensare al gaming o alla produttività sfrenata se si ha intenzione di acquistare un dispositivo senza un hardware rispettoso. È sempre meglio puntare su dispositivi Quad Core o Octa Core con almeno 2Gb di RAM.

Autonomia

Un dispositivo potente, ottimo per la produttività perde di significato e utilità se non è un campione di autonomia o non dura quanto necessario per svolgere le normali attività. La capacità della batteria è da valutare quindi molto attentamente considerandone anche l’usura nel tempo e il calo di autonomia negli anni.

Killer feature

Alcune delle killer feature che possono cambiare totalmente l’esperienza d’uso sono la compatibilità con una penna, come S-Pen per Samsung e Apple Pencil per iPad, oppure la possibilità di trasformare il device in un computer semplicemente connettendolo a un monitor come è possibile per Samsung attraverso DeX.

I tablet 10 pollici più venduti del momento

Prima di affrontare un acquisto di questo genere è bene considerare pareri e feedback di chi ha già vissuto l’esperienza. Quale posto meglio di Amazon? Vediamo quindi quali tablet 10 pollici si sono aggiudicati un posto nella top 10 dei bestseller Amazon del momento.

Tablet 10 pollici: la nostra selezione

Dopo aver dato uno sguardo ai prodotti disponibili sullo shop online più conosciuto al mondo, adesso è il caso di considerare i dispositivi nelle loro specifiche tecniche per valutare quale sia il tablet 10 pollici migliore da acquistare.

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung regna nel mercato dei tablet Android proponendo continuamente dispositivi sempre più avanzati e dotati di specifiche ideali per per un utilizzo professionale. L’ultimo ritrovato è il Samsung Galaxy Tab S6, atteso a lungo e disponibile sul mercato dalla seconda metà del 2019. Un prodotto di tutto rispetto e che ha lasciato discutere sicuramente meno del suo predecessore Samsung Galaxy Tab S5e. Arriva nelle varianti Wi-Fi e LTE facendo suo punto di forza l’interazione con la S Pen, la possibilità di diventare un PC in pochissime azioni ed il sensore biometrico sotto al display. Nello specifico la sua scheda tecnica vanta:

Batteria da 7040mAh con ricarica rapida ed autonomia di circa 15h (riproduzione video)

da 7040mAh con ricarica rapida ed autonomia di circa 15h (riproduzione video) Storage interno da 128/256GB espandibile fino a 1TB

interno da 128/256GB espandibile fino a 1TB Processore Snapdragon 855 Qualcomm SDM855 – 8 Core a 2.2GHz

Snapdragon 855 Qualcomm SDM855 – 8 Core a 2.2GHz GPU Adreno 640

Adreno 640 RAM da 6/8GB

da 6/8GB Display SUPER AMOLED da 10.5″ WQXGA (2560×1600 pixel) e 287ppi, 16:10

SUPER AMOLED da 10.5″ WQXGA (2560×1600 pixel) e 287ppi, 16:10 4 altoparlanti AKG con Dolby Atmos

altoparlanti AKG con Fotocamera posteriore doppia da 13MP + 5MP (Ultra Wide + Wide) F 2.2 + F 2 + Flash LED

doppia da 13MP + 5MP (Ultra Wide + Wide) F 2.2 + F 2 + Flash LED F otocamera anteriore da 8MP F2.0

da 8MP F2.0 Dimensioni di 244.5 x 159.5 x 5.7 mm

di 244.5 x 159.5 x 5.7 mm Peso di 420g circa e spessore di 5.7mm

di circa e spessore di 5.7mm Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Modulo LTE 4G (solo versione LTE)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Modulo LTE 4G (solo versione LTE) OS Android 9 con Samsung One UI

Android 9 con Samsung One UI Aggancio magnetico per la ricarica della S Pen

Enormi passi da giganti per Samsung che ha concepito egregiamente questo dispositivo. La S-Pen dispone di 4096 livelli pressione, più che ottimo per chi destinerà il dispositivo alla grafica anche professionale. Associando al prodotto la BookCover Keyboard e digitando la sequenza Fn+ DeX, Galaxy Tab S6 assume le sembianze di un ambiente desktop con la possibilità di connetterlo ad un monitor esterno tramite cavo HDMI. I 6/8Gb di RAM ed il processore rinnovato garantiscono una gestione del multitasking senza incertezze, tanto da poterlo utilizzare per l’editing con la dedicata app Adobe Premiere Rush for Samsung. Ulteriore punto di forza è sicuramente il comparto fotografico. Registrazione 4K a 30 FPS con stabilizzazione digitale e Face Detection. Mancano solo l’NFC e la Radio FM che non si faranno certamente sentire su un dispositivo di questo calibro.

iPad 10.2″ Un prodotto nuovo cronologicamente, ma delle specifiche già sentite e ad un prezzo più interessante ed equilibrato. iPad 10.2″ promette le prestazioni dei dispositivi presentati l’anno precedente assicurando la compatibilità con SmartKeyboard e Apple Pencil di prima generazione. Nello specifico: Display: Multi-Touch retroilluminato LED da 10,2″, IPS, 500 nit, 2160×1620 pixel a 264 ppi

Multi-Touch retroilluminato LED da 10,2″, IPS, 500 nit, 2160×1620 pixel a 264 ppi Processore: A10 Fusion con architettura a 64 bit – Coprocessore M10 integrato

A10 Fusion con architettura a 64 bit – Coprocessore M10 integrato RAM: 2GB

2GB Spazio di archiviazione: 32-128Gb

Connettività: Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac; dual band (2,4GHz e 5GHz); HT80 con tecnologia MIMO, Bluetooth 4.2 (tutte le versioni)

Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac; dual band (2,4GHz e 5GHz); HT80 con tecnologia MIMO, Bluetooth 4.2 (tutte le versioni) Connettività solo cellular: UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA , GSM/EDGE

UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA , GSM/EDGE Sensori : Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Barometro, Sensore di luce ambientale

: Touch ID, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Barometro, Sensore di luce ambientale Fotocamera posteriore: 8 MP, f/2.4, 31mm , 1.12µm, AF

8 MP, f/2.4, 31mm , 1.12µm, AF Fotocamera anteriore : 1.2 MP, f/2.2, 31mm

: 1.2 MP, f/2.2, 31mm Peso: 483-493 grammi

483-493 grammi Dimensioni : 250,6 x 170,4 x 7,5 mm

: 250,6 x 170,4 x 7,5 mm Batteria: ricaricabile integrata ai polimeri di litio da 32,4 wattora (9-10h di autonomia) Un prodotto non troppo potente, dalle specifiche interessanti anche se pesantemente limitate dalla RAM di soli 2GB. iPadOS fa del multitasking il suo punto di forza ed è proprio questo aspetto a penalizzarlo un po’. Ad ogni modo, se usato per gli appunti e per la produttività di base oltre che per la fruizione dei contenuti multimediali può rivelarsi un buon acquisto.

Samsung Galaxy Tab S5e

Ultimo ritrovato della casa coreana in termini di tablet top di gamma. Il Galaxy Tab S5e vuol essere il compagno perfetto di tutti i giorni e prometti di interagire nel migliore dei modi con tutti i dispositivi Galaxy in nostro possesso. Samsung ha unito bellezza e performance dando vita ad un prodotto che per molti potrebbe sostituire un PC per la produttività di tutti i giorni. La sua scheda tecnica presenta:

Batteria da 7040mAh con ricarica rapida ed autonomia di circa 14.5h

da 7040mAh con ricarica rapida ed autonomia di circa 14.5h Storage interno da 64Gb espandibile

interno da 64Gb espandibile Processore Snapdragon 670 octa-core a 64-bit (2x 2,0 GHz, 6x 1,7 GHz)

Snapdragon 670 octa-core a 64-bit (2x 2,0 GHz, 6x 1,7 GHz) Display SUPER AMOLED da 10.5″ WQXGA 2560×1600 16:10, densità di 287ppi

SUPER AMOLED da 10.5″ WQXGA 2560×1600 16:10, densità di 287ppi 4 altoparlanti AKG con Dolby Atmos

altoparlanti AKG con Fotocamera posteriore da 13MP e anteriore da 8MP

posteriore da 13MP e anteriore da 8MP Dimensioni di 24,5 x 0,55 x 16 cm

di 24,5 x x 16 cm Peso di 400g circa

È probabilmente il prodotto perfetto per chi del tablet non fa solo un utilizzo professionale, ma tiene molto all’aspetto multimediale. L’audio tridimensionale Dolby Atmos garantisce un’ottima esperienza durante la visione dei contenuti in streaming come su Netflix. La compatibilità con la S-Pen aumenta notevolmente le possibilità di utilizzo e l’esperienza complessiva dell’utente. È disponibile attualmente nelle due versioni LTE e Wi-Fi e nelle colorazioni Argento e Nero.

iPad Air (2019)

Offerta Apple iPad Air (10,5", Wi-Fi, 64GB) - Grigio siderale Display Retina da 10,5" con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica; Chip A12 Bionic; Sensore di impronte digitali Touch ID e Apple Pay

Offerta Apple iPad Air (10,5", Wi-Fi + Cellular, 64GB) - Grigio siderale Display Retina da 10,5" con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica; Chip A12 Bionic; Sensore di impronte digitali Touch ID e Apple Pay

Richiama le linee e il design del passato introducendo un hardware rinnovato, potente ed adatto alle esigenze di tutti. Il chip Bionic A12 con Neural Engine e coprocessore M12 non è poi così “Air“. L’ampio display Retina da 10.5″ è dotato di True Color, ovvero la capacità di bilanciare il bianco in modo automatico in base alle condizioni esterne. La sicurezza è garantita dal sensore di impronte digitali posto e la produttività potrà usufruire dell’Apple Pencil e della Smart Keyboard oltre che della compatibilità con una vasta gamma di tastiere bluetooth. Sfortunatamente lo storage sia nella variante Wi-Fi che in quella Wi-Fi Cellular è limitato a 64 e 256Gb.

Nonostante le sue dimensioni generose il peso è piuttosto ridotto. Parliamo infatti di circa 456g in un spessore di 6.1mm, quanto basta per poter contenere una batteria abbastanza capiente da garantire 9h di autonomia.

Importante e non da sottovalutare è il comparto fotografico che presenta questa volta due fotocamera una esterna e l’altra interna rispettivamente da 8 (con diaframma f2.4) e 7Mp. La prima nello specifico è capace di panoramiche fino a 43MP.

Apple iPad Pro

I fan della mela morsicata non potranno che restare soddisfatti da questo gioiellino. Farà gola anche ai più grandi sostenitori di Android. Design, compattezza e robustezza sono solo alcune delle parole chiave. Vediamo però subito da più vicino:

Peso di 477 grammi (469 solo Wi-Fi);

(469 solo Wi-Fi); Display IPS True Tone 10.5″ da 2224×1668;

da 2224×1668; Audio con 4 speaker stereo e due microfoni;

Processore A10X Fusion esa core a 64bit da 2.38GHz con coprocessore di movimento M10

a 64bit da 2.38GHz con coprocessore di movimento M10 Memoria RAM da 4GB ;

; Memoria interna da 64GB non espandibile;

Batteria da 30.4 watt/ora (10 ore di utilizzo)

Fotocamera posteriore da 12 megapixel e fotocamera frontale da 7 megapixel

Supporto LTE a 450Mbps e GPS assistito GLONASS. Apple SIM incorporata.

a 450Mbps e GPS assistito GLONASS. Apple SIM incorporata. Connettività Wi-Fi ac con MIMO, Bluetooth 4.2, Lightning con supporto USB 3.0

Touch ID

Insomma, sembrerebbe non mancare proprio nulla. È adatto a qualsiasi tipo di attività, ad app leggere ma anche a quelle più esigenti. Gli acquirenti di tutte le età e con le esigenze più disparate sono più che soddisfatti. Non rimane che provarlo.

Samsung Galaxy Tab A – 2019

La versione più aggiornata del Galaxy Tab A propone un design rinnovato ed in linea con la concorrenza, senza però sacrificare l’hardware. La sua scheda tecnica infatti è rimasta abbastanza generosa e si presta bene ad utilizzi di vario genere, dalla produttività quotidiana alla multimedialità più variegata. Nello specifico offre:

Dimensioni : 14,9 x 0,75 x 24,5 cm

: 14,9 x x 24,5 cm Peso : 460 g

: 460 g Display : 10.1″ con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel)

: 10.1″ con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel) Processore : Exynos 7904

: Exynos 7904 RAM : 2 GB DDR4

: 2 GB DDR4 Memoria : 32GB espandibili con MicroSD fino a 400GB

: 32GB espandibili con MicroSD fino a 400GB Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz VHT80

: Fotocamera : posteriore da 8 MP e anteriore da 5MP

: posteriore da 8 MP e anteriore da 5MP Audio : Dolby Atmos

: Dolby Atmos Batteria: 6150mAh

Una scheda tecnica di tutto rispetto, ma non eccessiva. Questo dimostra che Samsung ha pensato ogni prodotto per le esigenze di una determinata fetta di utenti evitando prezzi astronomici ed accontentando tutti.

Samsung Galaxy Tab E

Galaxy Tab E è l’offerta più economica di Samsung. Prezzo contenuto non è però sinonimo di scadenza. Il prodotto, in rapporto al costo, presenta un ottimo comparto tecnico pronto a soddisfare le esigenze di un qualsiasi utente medio. Si presenta con:

Dimensioni : 24,2 x 15 x 0,8 cm

: Peso : 454 g

: 454 g Display : 9.6″, risoluzione WXGA (1280 x 800 pixel)

: Processore : Cortex-A53 Quad Core a 1.3 GHz

: Cortex-A53 Quad Core a 1.3 GHz RAM : 1.5 GB

: 1.5 GB Memoria : 8GB espandibili con MicroSD fino a 128GB

: 8GB espandibili con MicroSD fino a 128GB Connettività : Bluetooth , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e una porta micro USB

: Bluetooth , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e una porta micro USB Fotocamera : 5 MP posteriore e 2MP anteriore

: 5 MP posteriore e 2MP anteriore Batteria: 5000mAh con durata di circa 8h

Non è sicuramente rivolto a chi ha grandi necessità, ma è ottimo se affidato a un bambino o a chi ne farebbe uso solo per aggiornare i social, controllare la posta elettronica, ascoltare musica e gestire qualche file. La diagonale da 9.6″ nonostante non possa essere considerata enorme permette la lettura comoda di contenuti sul web o libri in formato PDF o EBOOK. Questo Tab E potrebbe essere considerato una alternativa più accessoriata del Kindle.

Huawei Mediapad M5 Lite

Huawei fa sentire la sua con un prodotto di tutto rispetto, molto interessante per gli affezionati alla marca che necessitano di una maggiore integrazione con i servizi offerti dal brand. Questo dispositivo si configura come l’ideale per lo studio e per la gestione quotidiana di email e documenti. La scheda tecnica consente però anche svago e multimedialità non troppo pesanti. Il gaming è naturalmente sconsigliato, ma per streaming video e musica non si avrà alcun genere di problema. Nello specifico si presenta con:

Dimensioni : 24,3 x 0,8 x 16,2 cm

: 24,3 x 0,8 x 16,2 cm Peso : 476 g

: 476 g Display : 10.1″ con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel)

: 10.1″ con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel) Processore : Octa Core a 2.4Ghz

: Octa Core a 2.4Ghz RAM : 3 GB

: 3 GB Memoria : 32GB espandibili

: 32GB espandibili Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

: Audio : Altoparlanti Harman Kardon

: Altoparlanti Harman Kardon OS : Android 8.0

: Android 8.0 Batteria: 7500mAh con durata dichiarata di circa 10h

Importante e degna di nota è sicuramente la compatibilità con la M-Pen rivolta a grafici e amanti del disegno su dispositivi elettronici. La penna con 2048 livelli di pressione potrebbe essere nella maniera più assoluta un valido motivo per poter preferire questo dispositivo alla concorrenza.

Huawei MediaPad T5

È fratello maggiore del T3 e si presenta con una scheda tecnica di tutto rispetto, ma non proprio all’altezza della concorrenza considerando il prezzo che si aggira attorno ai 200€. Nello specifico:

Dimensioni : 24,3 x 0,8 x 16,4 cm

: 24,3 x 0,8 x 16,4 cm Peso : 460g

: 460g Display :10.1″ con risoluzione di 1920x1080px

:10.1″ con risoluzione di 1920x1080px Processore : Kirin 659( 4 x 2,36 GHz + 4 x 1,7 GHz)

: Kirin 659( 4 x 2,36 GHz + 4 x 1,7 GHz) RAM : 2/3 GB

: 2/3 GB Memoria : 16/2GB espandibili con MicroSD fino a 256Gb

: 16/2GB espandibili con MicroSD fino a 256Gb Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e LTE



: Fotocamera : posteriore 5 MP, F2.4, Auto Focus e frontale 2 MP, F2.4, Fixed focus

: posteriore 5 MP, F2.4, Auto Focus e frontale 2 MP, F2.4, Fixed focus OS : Android 8.0

: Android 8.0 Batteria: 5100 mAh

Valutandone le caratteristiche si capisce come non sia un device adatto a lavori pesanti, al gaming o alla grafica, ma a questo prezzo potrebbe essere l’ideale per la gestione di immagini, musica e file per la piccola produttività quotidiana.

Huawei MediaPad T3 10″

È un best-buy su Amazon. Specifiche di tutto rispetto ne fanno in effetti un tablet che si affaccia alle necessità di un’ampia fetta di utenti. Tutto questo è possibile grazie a :

Peso : 458g

: 458g Dimensioni : 23 x 0,8 x 16 cm

: 23 x 0,8 x 16 cm Display : 10″ con risoluzione di 800 x 1280px

: 10″ con risoluzione di 800 x 1280px Processore : MSM8917, Quad-Core A53, 1.4 GHz

: MSM8917, Quad-Core A53, 1.4 GHz RAM : 2GB SDRAM

: 2GB SDRAM Memoria : 16 GB espandibile fino a 128GB

: 16 GB espandibile fino a 128GB Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth OS : Android 6.0

: Android 6.0 Batteria: 57.6 W/h con durata stimata di 16 ore

La generosa autonomia lo rende sicuramente un prodotto adatto a chi è continuamente fuori casa, ai viaggiatori e agli studenti per appunti e video-lezioni. La potenza di calcolo consente di supportare applicazioni più esigenti sia per lo svago che per la multimedialità.

Dubbi o problemi? Ti aiutiamo

Se vuoi rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro canale Telegram e seguici su Instagram. Se vuoi ricevere supporto per qualsiasi dubbio o problema, iscriviti alla nostra community Facebook.