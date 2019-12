Termostato e gestione del clima: i migliori dispositivi da comprare

In tutte le guide riguardanti l’argomento Domotica e casa intelligente di cui vi abbiamo parlato, c’è un tema ricorrente che – a nostro parere – svolge un ruolo ancor più importante dell’interconnessione di questi apparecchi smart: la gestione intelligente ed il risparmio energetico! Ed ecco che, parlando di una tematica così importante, il discorso su termostati e gestione del clima assume un ruolo centrale!

Insomma, sia che abbiate un sistema di riscaldamento centralizzato, sia che abbiate dei semplici termosifoni, con un termostato potrete regolare in maniera smart e automatizzata la temperatura dei vostri ambienti, sempre mantenendo un occhio vigile ai consumi anche quando non siete in casa! Se volete approfondire prima questo discorso, continuate a leggere, oppure saltate direttamente alla sezione che vi interessa tramite la seguente legenda:

Termostato e gestione del clima

Nei paragrafi successivi vedremo alcuni dei migliori termostati da acquistare, e per ognuno di essi metteremo in risalto funzionalità e caratteristiche principali. Ma prima di iniziare è bene analizzare più da vicino un termostato per capire come funzioni e quali sono le principali caratteristiche che dovrete cercare in essi!

Il termostato è un apparecchio elettronico in grado di percepire la temperatura e la sua variazione. Il suo circuito si comporta esattamente come un interruttore che attiva e disattiva il dispositivo al quale è collegato (ad esempio un termosifone) in base alla temperatura da voi impostata. Esso si attiverà per portare la temperatura al livello desiderato – per esempio 22 gradi centigradi – e al raggiungimento di essa si disattiverà per risparmiare energia.

A questo punto la temperatura inizierà a scendere e tenderà ad arrivare fino alla temperatura ambiente (ad esempio 13 gradi centigradi). Il termostato però, si riattiverà prima del raggiungimento di tale temperatura – ad esempio a 18 gradi centigradi (temperatura di setpoint) – mantenendo quindi l’ambiente in un range di temperatura da voi desiderato e risparmiando molta energia.

Questo è a grandi linee il funzionamento di un termostato elettronico. Ma cosa hanno in più i termostati smart? Questi apparecchi, oltre ad essere interconnessi con noi e facilmente gestibili da remoto, vengono dotati di speciali sensori che rendono il loro funzionamento autonomo e permettono di risparmiare grandi quantità di energia adattandosi alle proprie abitudini! Essi potranno ad esempio:

Regolare la temperatura di ogni stanza in maniera indipendente e a seconda del tipo di camera. Potrete ad esempio impostare una temperatura maggiore nelle camere da letto e nei bagni, minore in cucina o in saloni più grandi o poco adoperati;

in maniera indipendente e a seconda del tipo di camera. Potrete ad esempio impostare una temperatura maggiore nelle camere da letto e nei bagni, minore in cucina o in saloni più grandi o poco adoperati; Spegnersi quando non ci siete grazie al collegamento con una app dedicata che, sfruttando il GPS del vostro smartphone, indicherà al termostato che non siete più in casa e non ci sarà bisogno di riscaldare/raffreddare gli ambienti;

grazie al collegamento con una app dedicata che, sfruttando il GPS del vostro smartphone, indicherà al termostato che non siete più in casa e non ci sarà bisogno di riscaldare/raffreddare gli ambienti; Accendersi quando non ci siete con un semplice tap sul vostro smartphone, così da tornare a casa e trovarla alla temperatura desiderata;

con un semplice tap sul vostro smartphone, così da tornare a casa e trovarla alla temperatura desiderata; Programmazione giornaliera per accensione e spegnimento in base alle proprie abitudini, creando quindi una programmazione intelligente settimanale adatta al vostro stile di vita;

per accensione e spegnimento in base alle proprie abitudini, creando quindi una programmazione intelligente settimanale adatta al vostro stile di vita; Sfruttare i propri sensori percependo, oltre alla temperatura, la pressione dell’aria, l’umidità o addirittura se è stata aperta una finestra, spegnendo automaticamente i riscaldamenti in quella stanza.

Queste erano alcune delle funzionalità smart dei termostati intelligenti di cui potrete usufruire. Non rimane quindi che entrare nel vivo di questa guida e vedere quali sono i migliori da comprare. Prima però, ecco i più venduti su Amazon:

I più venduti su Amazon

Prima di vedere i migliori termostati ed i dispositivi per la gestione del clima consigliati da noi, diamo una rapida occhiata su Amazon! Nelle prossime righe abbiamo inserito una lista con i 10 dispositivi più venduti che mostrerà, in ordine decrescente, un elenco aggiornato dei dispositivi che hanno il più gran numero di acquisti su Amazon.

Come potrete intuire non è detto che i seguenti prodotti siano i migliori dal punto di vista delle funzionalità offerte e del rapporto qualità/prezzo. Tuttavia essendo i più “scelti” dai clienti Amazon, vi potranno essere d’aiuto per percepire la qualità e l’affidabilità di tali prodotti. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito:

Ricordate sempre, prima di acquistare un qualsiasi dispositivo, di leggere e controllare bene la descrizione dell’oggetto, consultare i feedback degli acquirenti e verificare l’affidabilità del venditore. La maggior parte di questi prodotti inoltre, se siete dei clienti Amazon Prime, sono disponibili con spedizione gratuita e veloce. Se invece siete indecisi su quale scegliere, allora ecco di seguito quelli che abbiamo selezionato per voi!

I migliori Termostati selezionati da noi

Eccoli i termostati smart che vi consigliamo di acquistare e che ci hanno particolarmente colpito per la loro efficienza, la semplicità di installazione, l’affidabilità e le funzionalità offerte. Inoltre sono adatti un po’ a tutte le tasche e abbiamo fatto in modo di cercare per voi delle soluzioni compatibili con il vostro sistema di riscaldamento (sia esso a caldaia, termosifone, stufa o quant’altro). Ecco cosa ne è venuto fuori:

BTicino Smarther SX8000W

Tra i più economici e funzionali, lo Smarther SX8000W è uno tra i migliori in assoluto! Venduto sia per essere appoggiato al muro, sia incassato (e nelle versioni Fai da Te o Professionista), questo termostato dal design futuristico e touch gode di una garanzia di 3 anni e di tantissime funzionalità tutte gestibili anche dalla sua app dedicata e da remoto grazie al suo collegamento WiFi con il modem di casa. L’installazione è semplicissima perché dovrete solamente sostituirlo al vostro termostato. Ampia scelta anche su eBay, dove risparmierete facilmente qualcosa!

Beok BOT306RF

Cercate qualcosa di più professionale? Un buon termostato che possiamo consigliarvi è questo BOT306RF di Beok. Si tratta di un termostato WiFi (e dunque controllabile da remoto anche quando non siete in casa) che può essere installato solamente per controllare caldaie a gas, ed è compatibile con la stragrande maggioranza dei modelli europei.

Si alimenta direttamente dalla linea elettrica nel muro (AC 220V – 3A) e quindi dovrete installarlo o chiedere l’assistenza di un esperto. Una volta alimentato però, sarà completamente controllabile da remoto grazie ad un’applicazione per smartphone da scaricare. Schema di programmazione settimanale a 5+1+1 giorni, con un massimo di 6 periodi al giorno (possono essere impostati orari e temperature differenti per ogni periodo) per massimizzare il comfort e il risparmio.

Possiede ovviamente anche un blocco di sicurezza per bambini, onde evitare manomissioni. Il controllo remoto è possibile proprio grazie al collegamento WiFi del termostato smart con il vostro modem/router di casa. Questo lo rende raggiungibile tramite app da remoto, ovunque voi siate. L’integrazione con i sistemi di smart Home lo rende poi un termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Honeywell T6

Offerta Honeywell T6 Termostato Programmabile Intelligente Wi-Fi, Con fili Semplice interfaccia touch-screen; Compatibile con router a banda singola o doppia con connessione Wi-Fi da 2,4 GHz

Con un ottimo rapporto qualità/prezzo vi consigliamo anche questo Honeywell T6 che, in commercio già da qualche anno, ha conquistato le case di molte persone (soprattutto a giudicare dalle molte recensioni positive). Il suo punto di forza è senza dubbio il design compatto e minimale, abbinato ad un’interfaccia con display touch ed alla sua componente smart.

Il collegamento WiFi lo rende controllabile da remoto – come per tutti i termostati smart – ma in questo caso c’è anche l’integrazione con Amazon Alexa, con la quale potrete controllare il termostato grazie ad un semplice comando vocale!

Tra le funzionalità più interessanti c’è il programma geo-fencing che, usando le funzioni di localizzazione del vostro smartphone, riesce a capire quando la casa è vuota o quando state rientrando e regola automaticamente la temperatura dell’ambiente.

Decdeal WiFi

Cercate il termostato smart più economico in assoluto? Eccovi accontentati! Oltre ad essere controllabile con un’app che può da remoto – è ovviamente un termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa, Google Home ed IFTTT! Insomma, praticamente impossibile trovare di meglio in questa fascia di prezzo, ed inoltre le recensioni di chi lo ha già testato, sono positive e fanno ben sperare sulla sua affidabilità. Ne esistono due versioni differenti, la prima per caldaia a gas ed acqua (quindi anche termosifoni) e la seconda solo per caldaie a gas.

Una volta che avrete sostituito questo termostato smart al vostro vecchio apparecchio, avrete a disposizione un grande display con molte informazioni, che è in grado di dare anche grazie al suo collegamento ad Internet tramite WiFi. tramite l’app o tramite comando vocale poi, potrete impostare timer, alzare/abbassare la temperatura o eseguire delle programmazioni giornaliere/settimanali a vostro piacimento.

Tado – termostato e gestione del clima

Tado offre due sistemi per regolare il riscaldamento (tramite il termostato con il Kit Base V3) e la climatizzazione (con il gestore di climatizzazione) della vostra casa. Il sistema di gestione della climatizzazione si collega al vostro apparecchio – tra i quali Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, LG, General Electric, Samsung, Fujitsu – mentre il termostato è compatibile con il 95% degli impianti di casa e prevede anche l’aggiunta di valvole termostatiche.

Includono tantissime funzionalità, tra le quali: geolocalizzazione per capire se non siete in casa e disattivare i sistemi, dati meteo (mostrando dati come se fossero delle stazioni meteo), rilevamento di finestra aperta, regolazione multi-zona degli ambienti, programmazione intelligente, report dei risparmi ottenuti e integrazione con le piattaforme Smart Home come Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant e IFTTT. Potete reperire il tutto anche su eBay, dove potreste trovare prezzi migliori di Amazon!

Hive Thermostat

Altro rinomato termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant è Hive Thermostat, un termostato intelligente dal design davvero particolare ed elegante che può essere utilizzato per comandare la vostra caldaia. Ha un funzionamento molto particolare perché a casa vi arriverà il termostato ed un HUB, ovvero un apparecchio da installare alla parte (al posto del vostro vecchio termostato). L’HUB va quindi collegato alla parete alimentandolo e collegando ad esso le tubazioni della caldaia, mentre il termostato può essere posto in qualunque angolo della casa e non ha bisogno di essere incassato alla parete. Quest’ultimo di preoccuperò di “comunicare” con l’HUB a parete e impartirgli i vostri ordini per controllare la temperatura e gestire il clima di casa.

Ne esistono due versioni, che vi abbiamo linkato qui in alto, a seconda di quanto siate esperti o meno nel montaggio di un termostato: la seconda versione infatti è più costosa ma integra un servizio di istallazione professionale tramite un codice che troverete in confezione, con il quale potrete richiedere l’aiuto di un esperto per l’istallazione del termostato.

Netatmo by Starck

Netatmo è una delle aziende leader nel settore Domotica e questo termostato unisce semplicità d’uso a tantissime funzionalità come: controllo vocale (con Google Home o tramite app, anche da remoto), riscaldamento intelligente in base alle caratteristiche termiche della casa e programmazione di accensione e spegnimento. Può essere installato con le caldaie a gas, a nafta, a legna e con le pompe di calore, oppure collegato ai termosifoni tramite le valvole Netatmo. Anche in questo caso avete un’ampia scelta su eBay per risparmiare!

Si tratta di un termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa, Google Home ed Apple HomeKit ed è in assoluto uno dei migliori prodotti sul mercato per quanto riguarda la realizzazione di questi impianti, nonostante il design non sia molto appetibile o particolarmente ricco di funzioni. Ricordate però che è compatibile solo con caldaie, e che se volete sfruttarlo anche per i termosifoni dovrete acquistare separatamente le valvole Netatmo da collegare poi al termostato tramite l’applicazione.

Netatmo Kit Base

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Kit di Base per Riscaldamento Centralizzato, NVP-IT Kit di Base per sistemi di riscaldamento centralizzato o di teleriscaldamento; Risparmia in media il 37% dei tuoi costi energetici* per riscaldare la tua casa

Sempre da Netatmo, se il vostro riscaldamento è affidato a dei termosifoni, allora con il kit base, e delle valvole aggiuntive, potrete gestirli tutti ed in maniera smart, anche tramite smartphone e da remoto! Tra le tante funzioni c’è anche la rilevazione di finestre aperte, che spegnerà automaticamente le valvole in quella stanza. L’installazione è semplicissima e la regolazione può essere sia manuale che via app. Le valvole sono compatibili con lo Starck visto poco fa.

Fantini Cosmi CH193WIFI

Fantini Cosmi è una azienda leader nel settore dei cronotermostati ed ovviamente non poteva non produrre anch’esso un termostato smart e quindi non solo dotato di funzioni avanzate (con regolazioni preimpostate o manuali) ma anche del touch screen, del collegamento WiFi e dell’applicazione dedicata per il controllo remoto. Inoltre l’app aiuta anche con l’installazione del termostato, che comunque è semplicissima e può essere fatta sulla classica scatola 503. Ottimi i prezzi anche su eBay.

Nest Learning Thermostat

Nest Termostato 3A generazione, Acciaio Inossidabile Possibilità di cambiare la temperatura e altro dallo smartphone (ios e android)

Il termostato Nest non ha bisogno di presentazioni ed è sicuramente il miglior cronotermostato grazie alla sua vera e propria intelligenza artificiale in grado di apprendere le vostre abitudini (in termini di caratteristiche termiche degli ambienti) ed adattarsi. Può inoltre spegnersi quando rileva che non siete in casa e fornirvi dei report sui consumi. Inoltre è compatibile con la tecnologia OpenTherm – per le caldaie a condensazione – ed è installabile su impianti a caldaie (gas, olio o biomasse), pompe di calore e con i sistemi di riscaldamento per pavimenti.

Dubbi o problemi? Ti aiutiamo

Se vuoi rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro Canale Telegram e seguici su Instagram. Se vuoi ricevere supporto per qualsiasi dubbio o problema, iscriviti alla nostra Community Facebook.

In questo articolo dunque, avete potuto scegliere i migliori termostati smart per la gestione del clima in base alle funzionalità ed ovviamente in base al budget. Avete però mai sentito parlare di Domotica? Questa branca dell’elettronica si preoccupa di rendere le nostre case smart e connesse, oltre che di rendere le operazioni quotidiane sempre più semplici. Qui di seguito vi abbiamo elencato tutte le nostre guide d’acquisto sui migliori dispositivi Domotica:

Lampadine Smart: le migliori da comprare per il Natale Le lampadine Smart gestiscono l'illuminazione in maniera intelligente, anche da remoto tramite smartphone o con un assistente Smart Home tramite comando vocale!

Sensori smart e rilevatori: i migliori da comprare Grazie a sensori di movimento e rilevatori di porte/finestre è possibile monitorare costantemente la propria casa da intrusi o movimenti inaspettati anche quando si è fuori con una semplice app!

Termostato WiFi: i migliori da comprare Un termostato WiFi è un elemento essenziale nella Domotica per gestire in maniera smart il riscaldamento in base alle nostre abitudini e risparmiando energia!