Come funziona la garanzia Amazon

Amazon è sempre stato un colosso degli e-commerce, data l’enorme quantità di prodotti presenti all’interno dello store e i tempi di consegna sempre molto brevi. Ma Amazon non è lo store più utilizzato solamente per questo: anche nei casi spiacevoli in cui il prodotto non dovesse funzionare o non dovesse corrispondere alla descrizione fornita, Amazon cerca di soddisfare sempre il cliente aiutandolo a risolvere problemi. Nel caso particolare della garanzia Amazon prevede diversi tipi di assistenza, da scegliere in base al prodotto e alle vostre esigenze. Ovviamente i tipi di garanzia si applicano ai prodotti in base al loro tipo, come vedremo in seguito. Vi ricordo anche che, nel caso in cui aveste comprato un prodotto su Amazon da meno di un mese potrete procedere con la richiesta di reso.

Reso Amazon: come fare Dovete effettuare un reso Amazon e avete bisogno d'aiuto? In questo articolo troverete tutto il materiale necessario al vostro scopo.

I tipi di garanzia

Prima di vedere come funziona la garanzia su Amazon e come bisogna agire, è bene fare chiarezza sui tipi di garanzia presenti all’interno del colosso di e-commerce e come esse funzionano. All’interno di Amazon è possibile trovare diversi tipi di garanzie:

Garanzia legale: è la garanzia applicata sui beni di consumo, la quale copre i difetti di conformità per 24 mesi. Con questo tipo di garanzia, è possibile ottenere il rimborso o la sostituzione del prodotto nel caso in cui esso non funzioni come dichiarato dal venditore ( o nel caso in cui il prodotto non sia conforme alla descrizione). Questa garanzia è obbligatoriamente applicata da Amazon, in quanto venditore

Garanzia commerciale (di produttori esterni): nel caso di dispositivi elettronici venduti da produttori esterni ad Amazon la garanzia dipende da questi ultimi, rispettando le loro condizioni. Amazon, quindi, non è responsabile di questi tipi di garanzie e di come esse vengono applicate. Per avere informazioni chiare rispetto alla garanzia di un prodotto venduto da terzi è sempre bene contattare il produttore, o leggere attentamente la descrizione del prodotto. Inoltre, è buona norma anche conservare una copia della ricevuta di acquisto del prodotto.

Garanzia sui prodotti Amazon

Come illustrato precedentemente, su Amazon la garanzia dipende molto dal produttore. Quindi nel caso in cui doveste acquistare un prodotto di Amazon come funziona la garanzia? Anche in questo caso bisogna distinguere i casi in base al prodotto acquistato.

Garanzia di prodotti Amazon Basics

Quando si acquista un prodotto Amazon Basics (quindi venduto e spedito da Amazon), si ha a disposizione la garanzia proposta dall’azienda. Cosa comprende? Con questo tipo di garanzia avrete diritto ad un rimborso nel caso in cui si verificassero problemi di utilizzo del prodotto per un periodo di 12 mesi. Tuttavia, ci sono alcune condizioni da tenere a mente:

La garanzia di Amazon non viene applicata in caso di naturale usura del prodotto dovuta al suo normale funzionamento (o in caso di incidenti/utilizzo improprio dell’utente)

del prodotto dovuta al suo normale funzionamento (o in caso di incidenti/utilizzo improprio dell’utente) Se avete acquistato un prodotto soggetto a consumo , la garanzia non avrà validità nel caso in cui esso sia stato utilizzato in parte o del tutto

, la garanzia non avrà validità nel caso in cui esso sia stato utilizzato in parte o del tutto In caso di difetti o problemi la garanzia prevede la sostituzione del prodotto con un altro (che può essere uguale oppure equivalente), oppure un rimborso (che può essere totale o parziale a seconda dei casi)

Garanzia di prodotti Amazon Kindle

Se avete acquistato un dispositivo Kindle allora avete diritto ad un anno di garanzia limitata. Infatti, Amazon deciderà se sostituire o riparare il prodotto in base al suo stato. Badate bene che, anche in questo caso, il prodotto non deve aver subito danni accidentali (incidenti o uso improprio). Inoltre, sappiate che in qualità di consumatori potrete usufruire anche della garanzia legale, la quale copre i difetti di conformità entro un periodo di 24 mesi.

Contattare assistenza Amazon

Ora che abbiamo fatto distinzione tra i vari tipi di garanzie e su come esso vengono applicate, la cosa successiva da fare è contattare l’assistenza clienti di Amazon.

Recatevi all’interno della pagina ufficiale dedicata all’assistenza di Amazon

dedicata all’assistenza di Amazon Effettuate l’accesso inserendo le vostre credenziali

Recatevi all’interno della sezione Un ordine effettuato

Selezionate il prodotto difettoso

Scorrete la pagina fino a quando non trovate la voce Dicci di più sul tuo problema

Selezionate la voce Problemi con il mio ordine, successivamente su Articolo danneggiato/difettoso/diverso/mancante

Scorrete la pagina fino a quando non individuate la sezione Come vorresti contattarci

Selezionate il metodo che preferite (chat, e-mail o telefono)

Una volta contattato l’operatore (o il venditore) potrete spiegare in maniera approfondita il problema del prodotto e concordare il da farsi (se sostituire il prodotto o effettuare un reso).

Possibili soluzioni

In base al tipo di oggetto potremo ottenere vari tipi d’assistenza per la garanzia Amazon.

Oggetto venduto e spedito da Amazon

Se l’oggetto è venduto e spedito da Amazon l’operatore controllerà la disponibilità in magazzino dell’oggetto in questione; se l’oggetto è disponibile ci verrà proposto l’invio di un nuovo oggetto identico sostitutivo (a costo zero). Nel frattempo dovremo restituire l’oggetto danneggiato o difettoso. Amazon stessa ci permetterà di stampare comodamente l’etichetta di reso e ci darà la possibilità di scegliere due forme di reso:

Consegna presso qualsiasi ufficio postale

Ritiro a casa con SDA

Entrambe le forme di reso sono gratuite (PaccoReverse prepagato o corriere gratuito). Dovremo rispedire l’oggetto entro 30 giorni dal ricevimento dell’email. Se l’oggetto non è disponibile in magazzino Amazon ci fornirà il rimborso totale della spesa effettuata, dovremo solo effettuare il reso dell’oggetto difettoso.

NOTA: in caso di mancata riconsegna dell’oggetto danneggiato (tentativo di truffa), Amazon calcolerà all’utente fraudolento il costo dell’oggetto inviato come nuovo, più altri severi provvedimenti (chiusura account e denuncia penale).

Oggetto venduto e spedito da terzi o solo spedito da Amazon

In questi casi la garanzia Amazon funziona diversamente: Amazon farà da intermediatore con il venditore che vi ha fornito l’oggetto, il quale è tenuto a rispettare la garanzia commerciale sui prodotti. Di solito è possibile ottenere il reso e la sostituzione dell’oggetto, e in caso di spese aggiuntive possiamo chiedere ad Amazon un rimborso delle sole spese di riconsegna sotto forma di buono regalo Amazon. Se dovessero esserci problemi insormontabili (venditore che si rifiuta di esercitare la garanzia o non risponde) sarà Amazon a gestire l’intera faccenda, proponendo anche la restituzione dell’intera somma spesa.

Come avrete sicuramente notato, Amazon fa di tutto per andare incontro alle esigenze dell’utente e tutelarlo anche in situazioni spiacevoli come questa. Per avere un quadro ancora più chiaro e completo sul funzionamento della garanzia su Amazon, potrete visitare le pagine dedicate proprio alle politiche di reso e alla garanzia di Amazon.

Amazon Prime: cos’è, costi e vantaggi Scopriamo insieme il servizio ad abbonamento offerto dal colosso dell'e-commerce con vantaggi, costi e limitazioni per l'Italia.

Dubbi o problemi? Ti aiutiamo noi

Se vuoi rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro canale Telegram e seguici su Instagram. Se vuoi ricevere supporto per qualsiasi dubbio o problema, iscriviti alla nostra community Facebook. Non dimenticarti che abbiamo creato anche un motore di ricerca offerte pieno di coupon esclusivi e le migliori promozioni dal web!